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    Terör örgütü PKK, Resulayn'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü

    Terör örgütü PKK, Resulayn'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü

    MSB, pazar yerinde el yapımı patlayıcının infilak ettirildiğini bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.07.2020 - 10:48
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 10:48
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    Terör örgütü PKK, Resulayn'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü

    Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, sivillere saldırmaya devam ediyor.

    Son olarak örgüt, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için bombalı saldırı düzenledi.

    5 ÖLÜ, 12 YARALI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resulayn'da bir pazar yerinde EYP'nin patlatılması sonucu 5 sivilin öldürüldüğünü, 12 sivilin de yaralandığını bildirdi.

    Açıklamada, şöyle denildi:

    "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı."

    Terör örgütü PKK, Resulayn'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü #1

    Terör örgütü PKK, Resulayn'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü #2

    Terör örgütü PKK, Resulayn'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü #3

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