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- Terör örgütü PKK, Resulayn'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Terör örgütü PKK, Resulayn'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü
MSB, pazar yerinde el yapımı patlayıcının infilak ettirildiğini bildirdi.
- AA & Ensonhaber
- 26.07.2020 - 10:48
- Güncelleme : 26.07.2020 - 10:48
Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, sivillere saldırmaya devam ediyor.
Son olarak örgüt, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için bombalı saldırı düzenledi.
5 ÖLÜ, 12 YARALI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resulayn'da bir pazar yerinde EYP'nin patlatılması sonucu 5 sivilin öldürüldüğünü, 12 sivilin de yaralandığını bildirdi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı."