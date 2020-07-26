Terör örgütü PKK, Resulayn'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü

MSB, pazar yerinde el yapımı patlayıcının infilak ettirildiğini bildirdi.

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, sivillere saldırmaya devam ediyor.

Son olarak örgüt, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için bombalı saldırı düzenledi.

5 ÖLÜ, 12 YARALI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resulayn'da bir pazar yerinde EYP'nin patlatılması sonucu 5 sivilin öldürüldüğünü, 12 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı."