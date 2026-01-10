Terör örgütü PKK/YPG destekçileri ABD üssüne saldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin Halep’te sürdürdüğü saldırıların ardından Suriye ordusu, örgütün işgalinde bulunan mahallelere yönelik operasyon başlattı.

İki gün süren nokta operasyonların ardından Halep'teki mahallelerde kontrolün tamamen sağlandığı açıklandı.

Terör örgütü PKK/YPG, 6 Ocak’tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep kent merkezine ve çevresindeki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, örgüte anlaşmalara uyma ve saldırıları sonlandırma çağrısı yapmış, ancak bu çağrıya rağmen saldırıların devam ettiği bildirilmişti.

SURİYE ORDUSU OPERASYON BAŞLATTI

Saldırıların sürmesi üzerine Suriye ordusu, YPG/SDG’nin Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine yönelik nokta operasyonlar başlattı.

Çatışmaların yoğunlaştığı süreçte terör örgütünün sivil yerleşim alanlarını hedef aldığı, 6 Ocak’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 9 Suriyelinin hayatını kaybettiği, çoğu sivil 55 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Halep Kent Merkez Komitesi, güvenli bölgelere tahliye edilen sivillerin sayısının 142 bine ulaştığını duyurmuştu.

"SON MAHALLE DE KURTARILDI"

Suriye ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi’nde yürütülen operasyonun tamamlandığı ve YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı bildirildi. Açıklamada, Halep genelinde kontrolün tamamen sağlandığı vurgulandı.

Öte yandan, terör unsurlarının sivil halkın arasına karışarak saklandığına dikkat çekilerek, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, “SDG ve PKK terör örgütü unsurları halkın arasında saklanmaktadır” ifadelerine yer verildi. Sivil halkın, acil durumlarda veya şüpheli hareketlilik tespit edilmesi halinde bölgede görev yapan askeri birliklerle iletişime geçebileceği belirtildi.

ÖRGÜT YANDAŞLARINDAN HASEKE'DEKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI

Halep’te YPG/SDG’nin kısa sürede temizlenmesinin ardından, örgüt destekçilerinin Haseke’de bulunan ABD üssüne saldırı düzenlediği bildirildi.

ABD, SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR İÇİN NE DEDİ?

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın “istikrarlı, birleşik ve komşularıyla barış içinde bir Suriye” vizyonunu desteklediği vurgulandı. Açıklamada, Suriye’nin yeniden bir “terörizm üssü” haline gelmemesi gerektiği ifade edilerek, istikrarlı ve egemen bir Suriye’nin bölgesel istikrar açısından hayati öneme sahip olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Suriye’deki gelişmelere ilişkin tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Bakanlık açıklamasında, barışçıl ve istikrarlı bir Suriye’nin yeniden inşasına odaklanılması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, Suriye yönetimi ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki diyaloğu desteklemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, 10 Mart’ta imzalanan entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına ve bu anlaşmaya bağlılığın yeniden teyit edilmesine yönelik temasların devam ettiği belirtildi.