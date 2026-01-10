Terör örgütü YPG'nin Halep'te kullandığı İHA'lar İran yapımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığının açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, "Halep kentini, sivil kurumlarını, camilerini ve tesislerini 10'dan fazla İran yapımı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alarak yeni bir askeri tırmanış aşamasına girdiği" ifade edildi.

Bu saldırının sivillerin yaralanmasına ve ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

"İLK YANIT OLARAK AĞIR ARAÇLAR İMHA EDİLDİ"

Suriye Ordusu'nun, bu tırmanışa yanıt olarak İHA'ların fırlatıldığı kaynakları uygun şekilde hedef aldığı, PKK/YPG'nin bulunduğu bölgedeki paletli ve tekerlekli ağır araçları imha ettiği belirtildi.

İmha edilen araçların sayısına ilişkin bilginin sonra paylaşılacağı aktarılan açıklamada, ordunun bu hamlesinin, "son saldırılara yönelik ilk tepki olduğu" vurgulandı.

Ordunun askeri operasyonlarının bu noktada durmayacağı, saldırılara yanıtın sonraki aşamalarının uygun zaman ve mekanda gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.