The Economist: Bu 3 kadın, Avrupa'yı şekillendirecek Lider arayışında olan Avrupa için 'rahat ve yaşlı' tanımlaması yapıldı. Durumun endişe verici olduğu belirtilerek, Leyen, Meloni ve Le Pen'e işaret edildi.

ensonhaber.com

Almanya liderliğindeki Avrupa, başbakanlıktaki görev süresi dolduktan sonra siyaseti bırakan Angela Merkel'in ardından kendisine öncülük edecek ismi henüz bulamadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu boşluğu doldurmaya çalışsa da başarılı olabilmiş değil.

İngiltere merkezli The Economist, Avrupa'da güçlü ve birleşik liderliğe olan ihtiyacın hiç bu kadar büyük olmadığına dikkati çekti.

Popülizm yükselişte

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'e işaret edilerek, popülizmin kıtada yükselişte olduğu belirtildi.

"Avrupa'nın durumu endişe verici"

Derginin "Avrupa'yı şekillendirecek üç kadın" başlıklı analizinde şu ifadeler kullanıldı:

Tehlikeli bir dünyada, rahat ve yaşlı Avrupa'nın durumu endişe verici. Ukrayna'da 1945'ten beri kıtanın en kanlı savaşı tüm hızıyla sürüyor. Rusya, Baltıklardan siber uzaya tehdit oluşturuyor.



Donald Trump, Beyaz Saray'a dönerse Avrupa güvenliğinin temelini oluşturan NATO'yu baltalayabilir.

Lider arayışları

Kıtanın ekonomisi, başka yerlerdeki sanayi politikası ve korumacılığın neden olduğu şoklara karşı savunmasız halde.



Bu tehlikelerle yüzleşmek için Avrupa'nın en azından AB düzeyinde tutarlı bir liderliğe ihtiyacı var.

"3 kadının tercihine bağlı"