The Economist sordu: Doğu yükseliyor, Avrupa'nın sorumlusu kim Çin'in yükselişi ve ABD'de Donald Trump'ın zafer kazanma ihtimali Avrupa'yı düşündürüyor. Merkel'in kıtanın lideri olduğu belirtilerek, bugün yaşanan küresel gelişmeler karşısında ise Scholz'un kayıplarda olduğu belirtildi.

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İngiltere merkezli The Economist, Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut küresel düzendeki rolüne ilişkin bir analize imza attı.

Koronavirüs salgını ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, "Avrupa projesini" yeniden şekillendirdiği belirtildi.

"Avrupa'nın sorumlusu kim?" başlıklı yazıda, Doğu'nun yükselişte, Almanya'nın düşüşte olduğu; İngiltere'nin ise AB dışında kaldığı ifade edildi.

Çin yükseliyor, AB düşünüyor

Savaşın ardından savunma konusunun ve doğuya doğru genişlemenin öncelikler haline geldiği, Ukrayna'nın Orta Avrupa'daki komşularının yeniden önem kazandığı kaydedilerek şunlar aktarıldı:

Çin'in yükselişi ve Amerika'da Trumpizmin yeniden canlanma ihtimali, AB'nin ekonomiyi yeniden düşünmesine neden oldu.



Finlandiya'dan Fransa'ya kadar aşırı sağdaki popülistler, haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde nüfuz elde ediyor.

Merkel kıtanın lideriydi, Scholz kayıplarda

Geçmişte Almanya Başbakanı olan Angela Merkel için "kıtanın tartışmasız lideriydi" ifadesi kullanılırken, mevcut Şansölye Olaf Scholz hakkında böyle bir durumdan söz edilemeyeceğine dikkat çekildi.

Bu boşluğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un doldurmasının beklendiği, ancak Macron'un ülke içindeki politik durumdan dolayı bunu başaramadığı bildirildi.

İngiltere'nin de artık AB'nin dışında kaldığı ifade edilerek, "Daha şaşırtıcı olanı ise Almanya. Scholz, Avrupa sahnesinde kayıp olarak görülüyor." denildi.

Trump'ın kazanma ihtimali ve Avrupa'nın geleceği

Almanya'daki koalisyon hükümetinin, AB içindeki tartışmalardan daha yavaş ilerlediğinin altı çizildi.

Avrupa'da seçimler sona erdiğinde dikkatlerin, ABD'de düzenlenecek 5 Kasım seçimlerine çevrileceği belirtilerek şöyle denildi: