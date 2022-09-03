The Hill: Türkiye, Batı kanadına döndürülmeli

ABD merkezli gazete, Moskova'nın amacının, Doğu Akdeniz'e deniz yolu açmak olduğunu yazdı. Türkiye'nin, Batı tarafında tutulması gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin, komşusu Rusya ile diyaloğunu sürdürmesi, Batı'yı düşündürüyor.

Ukrayna savaşında denge siyaseti izleyen Ankara'nın, barış görüşmelerine ve kritik tahıl anlaşmasına aracılık etmesi, tüm dünyanın takdirini topladı.

ABD basınından The Hill ise Türkiye'nin "Batı kanadına döndürülmesi gerektiğini" yazdı.

"Rusya, Türkiye'yi kendi yanına çekmek istiyor"

"ABD ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin suyuna gitmek" başlıklı yazıda, "Ukrayna savaşına rağmen, Rus-Türk ekonomik bağlarının derinleştiğine dair son açıklamalar, ABD'yi Rusya'nın daha geniş stratejisini hesaba katmaya zorluyor." denildi.

2000'lerin sonlarından bu yana Kremlin'in, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki stratejik hedefinin, "Türkiye'yi NATO'dan çıkarıp, kendi yanına çekmek olduğu" savunuldu.

"Batı kanadına döndürülmeli"

Beyaz Saray'ın, artık jeopolitiğin gerçeklerini görmezden gelemeyeceği belirtilerek, "Türkiye, Batı kanadına döndürülmeli. ABD, Türkiye'nin uyumunu sağlamak için gerekli olumlu ve olumsuz teşvikleri uygulamalı." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna savaşı sonrası yaptığı açıklamada, "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz. Bu politikada ne Sayın Putin ile ne Zelenskiy ile bağları koparıp atmaya asla niyetim yok." demişti.

"Rusya için ölümcül ve tarihi bir tehdit"

Washington yönetiminin, Rusya'nın yeniden yönelim için yarattığı teşvikleri ortadan kaldırmak ve Ukrayna'yı Kırım'ın kurtuluşunda desteklemek üzere jeopolitik durumu değiştirmesi gerektiği vurgulandı.

Moskova'nın, Ankara'yı siyasi-stratejik yönelimini tersine çevirme arzusunun nedeni, "NATO'nun sağlam bir üyesi olan Türkiye, Rusya için ölümcül ve tarihi bir tehdit." şeklinde açıklandı.

'Doğu Akdeniz' hedefi

Öte yandan aynı yazıda, Rusya'nın "Türkiye'yi Batı'dan ayırmayı ve böylece Doğu Akdeniz'e bir deniz yolu açmayı umduğu" anlatıldı.