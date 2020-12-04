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    Time dergisi ilk kez Yılın Çocuğu'nu seçti

    ABD’li haftalık politika dergisi Time, bu yıl ilk kez 15 yaşındaki Gitanjeli Roa'yı “Yılın çocuğu" seçti.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 03:28
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 09:03
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    Time dergisi ilk kez Yılın Çocuğu'nu seçti

    ABD’nin saygın dergilerinden Time, 1927'den beri her sene ilan ettiği “Yılın Kişisi” nin yanı sıra bu sene ilk kez “Yılın Çocuğu”nu seçti.

    Dergi tarafından yapılan açıklamada, ”Dünya, onu şekillendirenlere aittir. Güven verici gerçek şu ki, her yeni nesil dünyaya daha fazla katkı sağlıyor. Bu yüzden dünyaya her boyutta olumlu katkı sağlayan 8 ila 16 yaşları arasında 5 binden  fazla Amerikalı arasından seçilen beş çocuğu yılın finalisti ilan ettik.” denildi.  Bu kapsamda Tyler Gordon, Jordan Reeves, Bellen Woodard ve  Ian McKenna ile birlikte aday gösterilen 15 yaşındaki bilim insanı ve mucit  Gitanjeli Rao, yapılan oylamanın ardından “Yılın Çocuğu” seçildi.

    Time dergisi ilk kez Yılın Çocuğu nu seçti #1

    "BEN YAPABİLDİYSEM HERKES YAPABİLİR"

    Hollywood yıldızı , Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve Time yazarı Angelina Jolie’nin sorularını Colorada’daki evinden Zoom aracılığıyla yanıtlayan Gordon, "Gözlemleyin, beyin fırtınası yapın, araştırın, inşa edin ve iletişim kurun. Her sorunu çözmeye çalışmayın, sadece sizi heyecanlandıran birine odaklanan. Ben yapabildiysem, herkes yapabilir." ifadeleriyle başarısının sırrını özetledi.

    KİRLİ İÇME SUYUNDAN SİBER ZORBALIĞA KADAR BİRÇOK KONUDA PROJE GELİŞTİRDİ

    Kirli içme suyundan opioid bağımlılığına, siber zorbalıktan sosyal medya bağımlılığına kadar dar çeşitli sorunları çözmek için yapay zekayı kullanan Rao, Jolie’ye dünyadaki sorunları çözmek için küresel bir genç yenilikçiler topluluğu yaratma planını açıkladı.

    Time dergisi ilk kez Yılın Çocuğu nu seçti #2

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