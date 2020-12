Time dergisi ilk kez Yılın Çocuğu'nu seçti

ABD’li haftalık politika dergisi Time, bu yıl ilk kez 15 yaşındaki Gitanjeli Roa'yı “Yılın çocuğu" seçti.

ABD’nin saygın dergilerinden Time, 1927'den beri her sene ilan ettiği “Yılın Kişisi” nin yanı sıra bu sene ilk kez “Yılın Çocuğu”nu seçti.



Dergi tarafından yapılan açıklamada, ”Dünya, onu şekillendirenlere aittir. Güven verici gerçek şu ki, her yeni nesil dünyaya daha fazla katkı sağlıyor. Bu yüzden dünyaya her boyutta olumlu katkı sağlayan 8 ila 16 yaşları arasında 5 binden fazla Amerikalı arasından seçilen beş çocuğu yılın finalisti ilan ettik.” denildi. Bu kapsamda Tyler Gordon, Jordan Reeves, Bellen Woodard ve Ian McKenna ile birlikte aday gösterilen 15 yaşındaki bilim insanı ve mucit Gitanjeli Rao, yapılan oylamanın ardından “Yılın Çocuğu” seçildi.

"BEN YAPABİLDİYSEM HERKES YAPABİLİR"

Hollywood yıldızı , Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve Time yazarı Angelina Jolie’nin sorularını Colorada’daki evinden Zoom aracılığıyla yanıtlayan Gordon, "Gözlemleyin, beyin fırtınası yapın, araştırın, inşa edin ve iletişim kurun. Her sorunu çözmeye çalışmayın, sadece sizi heyecanlandıran birine odaklanan. Ben yapabildiysem, herkes yapabilir." ifadeleriyle başarısının sırrını özetledi.

KİRLİ İÇME SUYUNDAN SİBER ZORBALIĞA KADAR BİRÇOK KONUDA PROJE GELİŞTİRDİ

Kirli içme suyundan opioid bağımlılığına, siber zorbalıktan sosyal medya bağımlılığına kadar dar çeşitli sorunları çözmek için yapay zekayı kullanan Rao, Jolie’ye dünyadaki sorunları çözmek için küresel bir genç yenilikçiler topluluğu yaratma planını açıkladı.