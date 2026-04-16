Time dergisi yılın en etkili 100 kişisini seçti

Time dergisinin 2026 yılı için belirlediği 'En Etkili 100 Kişi' listesi açıklandı.

'EN ETKİLİ 100 KİŞİ'

Dergi, en etkili kişileri 'Sanatçılar', 'İkonlar', 'Titanlar', 'Liderler', 'Yenilikçiler' ve 'Öncüler' kategorilerine ayırıyor.

Time dergisinin baş editörü Sam Jacobs, "Seçimlerimiz, her yıl dünyayı şekillendiren hikayeler ve bu hikayeleri yazan kişiler tarafından yönlendiriliyor. Bazıları birçok kişi tarafından iyi bilinirken, diğerleri sadece kendi alanlarında tanınıyor." dedi.

"Onları bulmak için editörlerimize, muhabirlerimize ve dünyanın dört bir yanındaki kaynaklarımıza danışıyoruz ve her gün bize gönderilen önerileri inceliyoruz" diyen Jacobs, "Sanıyoruz ki, bu 100 kişinin tamamını tanıyan çok az insan olacaktır." diye ekledi.

PAPA VE TRUMP LİSTEYE GİRDİ

Bu yılki listenin 'liderler' kategorisinde; Papa XIV. Leo, ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani gibi isimler dikkat çekti.

100 isimden tek Türk ise elektrik mühendisi, ekonomist ve enerji uzmanı Fatih Birol oldu.

LİSTEYE GİREN TEK TÜRK

2015'ten beri Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nda icra direktörlüğü görevini yürüten Birol, 2021 yılında ilk kez listeye seçilmişti.

Birol, son 20 yılda Time 100 listesinde birden fazla kez yer alanlar arasına girmiş oldu.

Time, Birol’un listeye dahil edilmesine ilişkin olarak, "Dünya giderek parçalanırken bile ülkeleri aynı çizgide tutmak için çalıştığı ve IEA’nın (Uluslararası Enerji Ajansı) enerji güvenliği ve iş birliği şeklindeki kurucu misyonuna sadık kalmasını sağladığı" ifadelerini kullandı.

Dergi, Birol'u listeye alma gerekçesinde, "Birol'u farklı kılan yalnızca gerçeklere ve verilere olan bağlılığı değil, aynı zamanda yeni zorlukları öngörebilme yeteneği" denildi.

ÜNLÜ İSİMLER LİSTEDE

Listenin 'Titanlar' kategorisinde ünlü oyuncular Zoe Saldana ve Ben Stiller ile moda tasarımcısı Ralph Lauren'in isimleri dikkat çekti.

'Sanatçılar' kategorisinde şarkıcı Luke Combs, 'The Pitt' dizisi yıldızı Noah Wyle, oyuncular Dakota Johnson, Keke Palmer, Claire Danes, Benicio Del Toro, Jonathan Groff, Ranbir Kapoor, Rhea Seehorn ve yönetmen Jafar Panahi öne çıktı.

NİKKİ GLASER ÖNE ÇIKAN İSİM OLDU

'Yenilikçiler' bölümünde komedyen Nikki Glaser yer alırken 'İkonlar' kategorisinin en dikkat çeken isimleri; oyuncular Wagner Moura, Kate Hudson, Alan Cumming, Sterling K Brown, Ethan Hawke, şarkıcılar Hilary Duff ve Rauw Alejandro ile moda tasarımcısı Victoria Beckham oldu.

'Öncüler' kategorisinde Walt Disney'in CEO'su Josh D'Amaro ve YouTube programcısı Mr. Beast dikkat çekti.

SANATÇILAR (ARTİSTS)

Luke Combs (Şarkıcı)

Jennie (Şarkıcı, BLACKPINK üyesi)

Keke Palmer (Oyuncu ve şarkıcı)

Noah Wyle (Oyuncu)

Dakota Johnson (Oyuncu)

Jafar Panahi (Yönetmen)

Claire Danes (Oyuncu)

Benicio Del Toro (Oyuncu)

Jonathan Groff (Oyuncu)

Ranbir Kapoor (Oyuncu)

Tayari Jones (Yazar)

Noah Kahan (Şarkıcı)

Anderson .Paak (Müzisyen)

Rhea Seehorn (Oyuncu)

Coco Jones (Oyuncu ve şarkıcı)

TİTANLAR (TİTANS)

Zoe Saldaña (Oyuncu)

Ben Stiller (Oyuncu ve yönetmen)

Aliko Dangote (İş insanı)

Scottie Scheffler (Golfçü)

Anok Yai (Model)

Ralph Lauren (Tasarımcı)

Lynsey Addario (Foto muhabiri)

Susan Dell & Michael Dell (Hayırseverler ve iş dünyası liderleri)

Sundar Pichai (Google ve Alphabet CEO'su)

David Ellison (Skydance Media kurucusu)

Precious Matsoso & Anne-Claire Amprou (Sağlık diplomasisi liderleri)

Lip-Bu Tan (Teknoloji yatırımcısı)

YENİLİKÇİLER (INNOVATORS)

Nikki Glaser (Komedyen)

Hilary Knight (Buz hokeyi oyuncusu)

Vikas Khanna (Şef)

Lando Norris (Formula 1 pilotu)

Mashama Bailey (Şef)

Matthieu Blazy (Tasarımcı)

Dario Amodei & Daniela Amodei (Anthropic kurucuları)

Noah Lyles (Atlet)

Yiyun Li (Yazar)

Tony Tyson (Fizikçi)

Cao Fei (Sanatçı)

John Furner (Walmart ABD CEO'su)

Jeremy Allaire (Circle CEO'su)

Mari Luz Canaquiri Murayari (Aktivist)

Luciano Moreira (Bilim insanı)

Neal Mohan (YouTube CEO'su)

Sabrina Walter (Girişimci)

İKONLAR (ICONS)

Wagner Moura (Oyuncu)

Kate Hudson (Oyuncu)

Alysa Liu (Artistik patinajcı)

Hilary Duff (Oyuncu)

Alan Cumming (Oyuncu)

Sterling K. Brown (Oyuncu)

Ethan Hawke (Oyuncu ve yönetmen)

Chloe Kim (Snowboardcu)

Shirin Ebadi (Hukukçu ve aktivist)

Walter Hood (Peyzaj mimarı)

Victoria Beckham (Tasarımcı)

Rauw Alejandro (Şarkıcı)

Kica Matos (Hak savunucusu)

LİDERLER (LEADERS)

Pope Leo XIV (Papa)

Claudia Sheinbaum (Meksika Devlet Başkanı)

Marco Rubio (Siyasetçi)

Donald Trump (ABD Başkanı)

Mark Carney (Ekonomist ve siyasetçi)

Zohran Mamdani (Siyasetçi)

Xi Jinping (Çin Devlet Başkanı)

Sanae Takaichi (Siyasetçi)

Benjamin Netanyahu (İsrail Başbakanı)

Netumbo Nandi-Ndaitwah (Namibya Devlet Başkanı)

Steve Witkoff (İş insanı)

Gavin Newsom (California Valisi)

Gwynne Shotwell (SpaceX Başkanı)

Balendra Shah (Katmandu Belediye Başkanı)

Susie Wiles (Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü)

Tarique Rahman (Siyasetçi)

Mark Kelly (Senatör ve astronot)

Heather Gerken (Yale Hukuk Dekanı)

Dan Caine (Teknoloji lideri)

Henna Virkkunen (Siyasetçi)

Rafael Mariano Grossi (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı)

Mette Frederiksen (Danimarka Başbakanı)

Jacob Frey (Minneapolis Belediye Başkanı)

ÖNCÜLER (PİONEERS)

Dolores Huerta (Aktivist)

Reid Wiseman (NASA astronotu)

Josh D'Amaro (Disney yönetici)

Mamadou Amadou Ly (Girişimci/Lider)

Nancy Silverton (Şef)

MrBeast (Jimmy Donaldson) (İçerik üreticisi)

Mariangela Hungria (Bilim insanı)

C.C. Wei (TSMC CEO'su)

Lauren Hersh & Rachel Foster (Aktivistler)

Shannon Minter (Hukukçu)

Zabib Musa Loro (İnsani yardım gönüllüsü)

Sarah Friar (OpenAI CFO'su)

Kiran Musunuru & Rebecca Ahrens-Nicklas (Bilim insanları)