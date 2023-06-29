Titanik'e dalarken 5 kişiye mezar olan denizaltının parçaları karaya çıkarıldı Titanik batığına dalış yaparken patlayan ve beş kişinin ölümüne yol açan turistik denizaltının parçaları karaya çıkarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com OceanGate Expeditions adlı şirketin Titanik enkazına düzenlediği turlarda kullandığı 'Titan' adlı 6.4 metre uzunluğundaki denizaltı dalıştan yaklaşık 2 saat sonra içindeki 5 kişiyle beraber batmıştı. Dünyanın merakla takip ettiği günler süren aramanın ardından Titan'ın enkazına ulaşılırken denizaltıda bulunan 5 kişinin öldüğü açıklandı. Enkazı karaya çıkarıldı Titan denizaltısının enkazı Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi. Denizaltında iki titanyum uç kapağı ve bunların arasında bir karbon fiber silindir bulunuyordu. Kazanın nedenine ışık tutacak Araştırmacılar okyanus tabanından çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağını söyledi.