Tom Cruise, film ekibini kovmakla tehdit etti

Zorlu sahnelerle haber olan Görevimiz Tehlike 7 seti, bu kez koronovirüs önlemlerine uyulmamasının yarattığı gerginlikle gündeme geldi.

Uzun bir koronavirüs arasından sonra yeniden sete dönen Görevimiz Tehlike 7 ekibi ve film serisinin yıldızı Tom Cruise, koronavirüs önlemlerine uymayan ekip üyelerine kızdı.

We Got This Covered'ın haberine göre Tom Cruise’un alınan ses kaydında sinirlendiği kişileri kovmakla tehdit ettiği duyuluyor.

“SİZİ GİDİ ADİ HERİFLER”

The Sun'ın ortaya çıkardığı ses kaydında Tom Cruise, şu ifadeleri kullanıyor:

“Altın standart biziz. Bizim sayemizde Hollywood’a dönerek filmler çekiyorlar. Çünkü bize ve yaptığımız şeye inanıyorlar. Geceleri lanet olası her stüdyoyla, sigorta şirketleriyle, yapımcılarla telefondayım ve bize bakıyorlar, filmlerini yapmak için bizden faydalanıyorlar. Binlerce iş yaratıyoruz sizi gidi adi herifler. Bunu bir daha görmek istemiyorum. Asla.

“ÖZÜRLERİNİZİ KABUL ETMİYORUM”

Endüstrimiz kapandığı için lanet evlerini kaybeden kişilere bunu anlatabilirsiniz. Masalarına yemek koyamayacak ya da üniversite harçlarını ödeyemeyecekler. Her gece bu lanet endüstrinin geleceğini düşünerek yatıyorum. Bu yüzden üzgünüm, özürlerinizi kabul etmiyorum. Size söylemiştim ve şimdi bunu istiyorum, eğer buna uymazsanız gidersiniz. Bu lanet filmi yarıda kesmeyeceğiz! Anlaşıldı mı?

Eğer bunu yaptığınızı bir daha görürsem s**tir olup gidersiniz. Anlatabiliyor muyum? Ne istediğimi anladınız mı? Sorumluluğumun farkında mısınız?”

Merakla beklenen aksiyon filminin seti daha önce zorlu sahnelerin çekimleriyle gündeme gelmişti.