Tony Blair iddiası: Batılı ülkeleri Filistinli mülteciler için ikna etmeye çalışacak Gizlice İsrail'i ziyaret ettiği öne sürülen Blair'in, Batı'yı ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. Tel Aviv yönetimi, eski İngiliz siyasetçiyi arabulucu olarak atamayı planlarken, iddialara yanıt geldi.

AA

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, Filistinli mülteciler konusunda devreye girdiği konuşuluyor.

Blair'in, İsrail'in saldırılarının sona ermesinin ardından, Filistinlileri kabul etmeleri için Batılı ülkeleri ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

İsrail basınından Kanal 12 televizyonunun iddiasına göre, İsrail'in, Blair'i "Batılı ülkeleri savaşın bitiminden sonra Gazze Şeridi'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmesi için" arabulucu olarak atamayı planladığını iddia etti.

Filistinli mülteciler için İsrail'e gizli ziyaret iddiası

Blair'in geçen hafta İsrail'e gizli bir ziyarette bulunduğu, bu konuyu görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile gizli toplantılar yaptığı ileri sürüldü.

Haberde, Blair'in yaptığı görüşmelerde, Gazze Şeridi'nden yerinden edilen Filistinliler konusunda Blair'in İsrail ile Batılı ülkeler arasında arabuluculuk yapması fikrinin gündeme geldiği iddia edildi.

Kanal 12'nin haberine yalanlama

Öte yandan Blair'e yakın bir kaynak ise Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kanal 12'nin haberinde yer alan bilgileri yalanladı.

Blair'in Filistinlilerin yerinden edilmesiyle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade eden kaynak, böyle bir tartışmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve Blair'in böyle bir öneriyi tartışmayacağını söyledi.

İsrail medyasında 14 Kasım 2023'te de eski İngiltere Başbakanı Blair'in "Gazze'ye insani koordinatör olarak görevlendirilmek istendiği" iddia edilmiş ve iddia yalanlanmıştı.

Blair'in Orta Doğu karnesi

İngiltere'de 1997-2007 döneminde iktidarda bulunan Blair yönetiminin izleri, bugün Orta Doğu'da hala görülebiliyor.

Blair'in Orta Doğu'ya yönelik verdiği kararların bugüne etkileri düşünüldüğünde, en başta Irak'ın işgaline yönelik kararları dikkati çekiyor.

Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgaline verdiği destek nedeniyle eleştirilen Blair'in, dönemin ABD Başkanı George Bush'a İngiliz Parlamentosunun onayını almadan destek güvencesi verdiği 2016'da açıklanan Chilcot Raporu'nda ortaya konmuştu.

30 bin İngiliz askerinin katıldığı Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklı ile 200'e yakın İngiliz askeri hayatını kaybetmişti.

Chilcot Raporu'nda, Blair'in, Irak'taki kitle imha silahlarıyla ilgili parlamentoyu yanlış yönlendirdiği ortaya konulurken; Blair düzenlediği basın toplantısında, pişmanlık ve keder yaşadığını belirterek özür dilemişti.

Blair, Afganistan'ın işgalinde de ABD'nin yanında yer almış, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını ise "Batı'ya olan inanç zayıflar." diyerek eleştirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)