Trump: Benzin fiyatları konusunda endişeli değilim

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sürerken yükselen benzin fiyatlarına ilişkin endişe taşımadığını açıkladı.

"BU 47 YILDIR YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEYDİ"

Fox News’e konuşan Trump, gazetecilerin benzin fiyatlarındaki artışa ilişkin sorusuna, “Hayır, bu 47 yıldır yapılması gereken bir şeyin kısa bir denemesi. 47 yıl, bunu yapmak için bu kadar zaman gerekti. Ve hiçbir başkan bunu yapmaya cesaret edemedi.” yanıtını verdi.

Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin, bölgedeki gemilerin ABD’ye katıldığını ancak çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirterek, petrol fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savundu.

“Dışarıda çok fazla petrol var. Bu çok hızlı bir şekilde iyileşecek” diyen Trump, operasyonları ABD, İsrail ve tüm dünya için faydalı bir adım olarak nitelendirdi.

İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİ HEDEF ALINDI

Trump, ABD ve İsrail güçlerinin İran’ın deniz ve hava kuvvetleri ile füze kapasitesinin büyük bölümünü yok ettiğini öne sürerek, Tahran yönetimini “koşulsuz teslim olmaya” çağırdı.

Trump, “Donanmalarını yok ettik, 44 gemi. Hava kuvvetlerini yok ettik, tüm uçakları. Füzelerinin çoğunu yok ettik, artık füzeleri pek gelmiyor.” ifadelerini kullandı. İran’ın füze üretim tesisleri ve insansız hava aracı kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu.

"KÜÇÜK BİR MACERA" VE GÜVENLİ BİR DÜNYA VURGUSU

Operasyonları, sonunda dünyayı daha güvenli bir yer haline getirecek “küçük bir macera” olarak nitelendiren Trump, “Bu bittiğinde, çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağız, biliyorsunuz, bu küçük bir sapma.” dedi.

Trump, İran’ın Minab kentinde bir kız ilkokuluna düzenlenen ve 153 öğrencinin ile öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin olarak, ABD’nin sorumlu olmadığını, saldırının İran kaynaklı olduğunu ifade etti.