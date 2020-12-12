Trump, Dr. Öz'ü Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak

Donald Trump, dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atayacağını açıkladı.

ABD'de Beyaz Saray tarafından, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi açıklandı.

Yapılan açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlandı.

MEHMET ÖZ DE YER ALDI

Listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz de yer aldı.

ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor. ​​​​