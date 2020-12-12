Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
143.649
0.91%
EXEN Coin
10.72
-1.01%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Trump, Dr. Öz'ü Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak

    Trump, Dr. Öz'ü Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak

    Donald Trump, dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atayacağını açıkladı.
    • AA
    • 12.12.2020 - 05:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de Beyaz Saray tarafından, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi açıklandı.

    Yapılan açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlandı.

    MEHMET ÖZ DE YER ALDI

    Listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz de yer aldı.

    ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor. ​​​​

    Trump, Dr. Öz ü Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir