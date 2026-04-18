Trump: İran'la anlaşma olmazsa yeniden bombalarız

ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı, sağlanan geçici ateşkes ile askıya alındı.

Bu kapsamda Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD-İran heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerden bir sonuç çıkmazken, gözler yapılması beklenen ikinci görüşmeye çevrilmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin konuya ilişkin sorularını da yanıtladı.

"LÜBNAN'A YARDIMCI OLACAĞIZ"

Bir gazetecinin, İran ile anlaşmanın Lübnan'da ateşkese bağlı olup olmadığına yönelik sorusuna, Trump, "Gerçekte birbirine bağlı değiller ancak psikolojik olarak bağlantılı olduklarını söyleyebiliriz. Lübnan'a yardımcı olacağız." yanıtını verdi.

"İRAN'DAKİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU ABD'YE GETİRECEĞİZ"

Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması hususunda ise "İran'a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD'ye getireceğiz. Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı şekilde yapacağız, çok da dostane olmayan bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

"BOMBALAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Anlaşmaya varılmaması durumunda İran ile ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine ise Trump, "Belki bunu uzatmam ancak (Hürmüz'de) ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız." dedi.