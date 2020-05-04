Trump, ölü beklenti sayısını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle can kayıplarının 80 ile 90 bine ulaşabileceğini söyledi.

Koronavirüsle mücadeleye ve beklenen sonuçlara ilişkin Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin salgınla mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğini ve alınan tedbirler kapsamında ekonomik olarak kapanan bazı eyaletlerde hayatın kademeli olarak yeniden normale döndürülebileceğini kaydetti.

"80-90 BİN İNSAN, HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya cevap veren Trump, ülkede 80 ile 90 bin arasında insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Trump, konuşmasında rakamlara kıyasla çok iyi bir durumda olmadıklarını ancak diğer ülkelere göre de kötü sayılmayacaklarını savundu.

Geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan açıklamada ölü sayısının 60 ile 65 bin arasında olacağı ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "O zaman 65 bin demiştim şimdi 80 ila 90 bin diyorum çünkü çok hızlı artabiliyor." şeklinde cevap verdi.

"AŞI, 2020'NİN SONUNDA HAZIR OLABİLİR"

Virüs konusundaki aşı çalışmalarına da değinen Trump, gerekli aşı üzerinde sıkı bir çalışma yapıldığını ve 2020 sonuna kadar hazır olacağını belirtti.

Trump, "Yaptığımız sıkı takip sonucunda beklediğimiz aşının 2020 sonunda bulunacağını düşünüyoruz. Şu an elimizde modeller var ve ikmal hattı kuruyoruz." dedi.

Trump'ın bu sözlerinin Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyelerinin ifadeleriyle çelişmesi ise dikkati çekti