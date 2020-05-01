Trump: Koronavirüs Vuhan'dan yayıldı, kanıtları gördüm

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı.

Beyaz Saray'da "yaşlıların korunması" konusunda düzenlenen panelde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olduğu iddialarına ilişkin, "Vuhan Viroloji Enstitüsünün virüsün kaynağı olduğuna dair size yüksek derecede güven veren bir kanıt gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm." diye yanıt verdi.

"ŞU ANDA FAZLASINI SÖYLEYEMEM"

Gazetecilerin bu konudaki sorularında ısrar etmesi üzerine Trump, "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem." diye konuştu.

"DSÖ, KENDİNDEN UTANMALI"

Trump, Kovid-19 salgını konusunda Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yüklenerek, "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor. Biz her yıl bu kuruluşa neredeyse 500 milyon dolar verirken, Çin sadece 38 milyon dolar ödüyor. Az ya da çok fark etmez. İnsanlar korkunç hatalar özellikle de dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne yol açacak hatalar yaparken, DSÖ'nün bir bahanesi olamaz." görüşünü paylaştı.

ABD'nin Çin'e milyarlarca dolar yatırım yaparken, Çin'in ABD'ye hiçbir şey vermediğini savunan Trump, "Çin bize 10 cent bile vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİN, TEKRAR SEÇİLMEMİ İSTEMİYOR"

Öte yandan Trump, kasım ayındaki seçimlerde Çin'in kendisi yerine Demokrat Başkan aday adayı Joe Biden'ın seçilmesini istediğini kaydederek, "Çin, benim tekrar başkan seçilmemi istemiyor." dedi.

Trump, Çin ile bir ticari anlaşma imzaladıktan kısa süre sonra Kovid-19 salgının ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bu virüs Çin'de durdurulabilirdi. Şimdi tüm dünyada. Biz bu olanlardan mutlu değiliz." diye konuştu.

ABD İSTİHBARATI, "VİRÜS İNSAN YAPIMI DEĞİL" DEMİŞTİ

Koronavirüse ilişkin "insan yapımı olduğu" ve "genetiğiyle oynandığına" dair birçok iddia gündeme gelmiş ve Amerikan istihbaratının bu iddiaları araştırdığı belirtilmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), dün yaptığı açıklamada, "İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir." ifadesine yer vermişti. .

Açıklamada, "salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtilmişti.