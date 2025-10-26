Trump, Putin ile anlaşma ihtimali olmadığı sürece görüşmeyeceğini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya-ABD hattında gerilim yüksek...

ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi’ne katılmak üzere Malezya’ya giderken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ZAMANIMI BOŞA HARCAMAYACAĞIM"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası zirve ihtimaliyle ilgili değerlendirmesinde, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmek gerekir, zamanımı boşa harcamayacağım" ifadelerini kullandı.

HAYAL KIRIKLIĞI OLARAK NİTELEDİ

Putin ile her zaman iyi ilişki yürüttüğünü ancak bu durumun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Trump, Orta Doğu'da barış sağlanmadan çok daha önce Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlayabileceğini düşündüğünü belirtti.