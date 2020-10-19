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    Trump, rehin ABD'liler için Esad'da mektup yolladı iddiası

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye rejiminin rehin tuttuğu iki Amerikalının salıverilmesi için Beşar Esad'a mektup gönderdiği iddia edildi.
    • AA
    • 19.10.2020 - 07:12
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    Trump, rehin ABD'liler için Esad'da mektup yolladı iddiası

    Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, 10 yıldan uzun süredir Suriye rejimi ile ABD hükümeti arasındaki ilk temas bu yılın başında kuruldu ve Patel, Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

    Patel, Şam ziyareti esnasında Esad rejiminin elinde rehin bulunduğuna inanılan iki ABD vatandaşının salıverilmesi için "gizli görüşmeler" yaptı ancak görüştüğü kişilerle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

    Ziyarette 2012'de Suriye'de ortadan kaybolan ABD vatandaşı serbest gazeteci Austin Tice ve 2017'de Suriye rejiminin kontrol noktalarından birinde durdurulduktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye kökenli ABD'li terapist Macid Kamalmaz'ın salıverilmesi için çalışıldığı belirtildi.

    Trump, rehin ABD liler için Esad da mektup yolladı iddiası #1

    "4 ABD VATANDAŞI DAHA REJİMİN ELİNDE"

    Öte yandan, bu iki kişinin dışında en az 4 ABD vatandaşının daha Esad rejiminin elinde rehin tutulduğuna inanılıyor.

    TRUMP'IN ESAD'A MEKTUP YAZDIĞI İDDİASI

    Kaynaklar, mart ayında Trump'ın, Beşşar Esad'a gizli mektup yazdığını ve Tice'ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığını öne sürerek, geçen hafta da Lübnanlı üst düzey güvenlik yetkilisi Abbas İbrahim'in Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile aynı konuyla ilgili görüştüğünü iddia etti.

    Trump, rehin ABD liler için Esad da mektup yolladı iddiası #2

    Konuya yakın kişiler, görüşmeler sonucu Suriye rejimiyle çok fazla yol alınamadığını kaydetti.

    ABD ile Suriye yönetimleri arasında Şam'da bilinen en son görüşme 2010 yılında gerçekleşmişti. ABD, 2012'de Suriye iç savaşında Esad rejiminin eylemleri nedeniyle diplomatik ilişkileri kesmişti.

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