Trump seçim öncesi Biden'e yüklendi

Başkan Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir radyo programına katılarak seçim öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Programda rakibi Biden'e yüklenen Trump çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMİ KAZANAMAZSAM ABD'LİLER ÇİNCE ÖĞRENMEK ZORUNDA KALACAK"

Katıldığı programda, Demokrat rakibi Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirerek, "Seçimleri ben kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak. Sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce kendisinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Donald Trump, "Bizim ilişkimiz artık çok iyi değil, çünkü koronavirüs konusunda gerekeni yapmadılar." dedi.

"VİRÜS BİZİM ÜLKEMİZE GELMEDEN ÖNCE WASHİNGTON BİLE BENİ YENMEKTE ZORLANIRDI"

Şi Cinping ile uzun süredir görüşmediğini vurgulayan Trump, Çin'de ortaya çıkan virüsün kendisinin siyasi duruşunu da etkilediğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, "Çin vebası (koronavirüs) bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı." yorumu yaptı.