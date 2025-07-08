Trump ve Netanyahu Beyaz Saray’da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da düzenlenen akşam yemeğinde buluştu.

Bu görüşme, iki liderin 2025 yılı içindeki üçüncü yüz yüze teması oldu.

"GAZZE'DE BARIŞ YOLUNDAYIZ"

Yemekte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gazze'deki ateşkes çabalarına ilişkin, "Gazze'de barış yolundayız. Çok umutluyuz. Hamas da ateşkes istiyor. İsrail--Hamas ateşkesine engel yok" dedi ve "işlerin gayet iyi ilerlediğini" kaydetti. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise, "Gazze'de barış fırsatımız var" dedi.

Netanyahu ise "Filistinlilere daha iyi bir gelecek sunacak ülkeler bulmak için ABD ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump İran ile yaşanan krize ve 12 gün süren savaşa ilişkin "Umarım İran'a bir saldırı daha düzenlemek zorunda kalmayız. Nükleer tümörler ortadan kalktı. Ortadoğu'da her şeyin durulacağını düşünüyoruz. İran görüşmelerini planladık. İran bizimle görüşmek istiyor. Görüşme gelecek hafta gerçekleşebilir" diye konuştu.

"BEN SAVAŞLARI BİTİRİYORUM"

Trump, Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceklerini söyledi.

"Ben savaşları bitiriyorum" diyen Trump, "Putin beni üzüyor" ifadesini kullandı.

Trump, "Suriye'de Şara'ya şans verilmeli" şeklinde konuştu.

Netanyahu, Trump'tan önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir görüşme yapmıştı.

"FİLİSTİNLİLERİN GAZZE'DEN ZORLA ÇIKARILMASI İÇİN ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılması için ABD ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin isterlerse ülkeyi terk etme seçeneğine sahip olmaları gerektiğini söyledi.

"SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNE FİLİSTİNLİLER SAHİP OLMALIDIR"

"Eğer insanlar kalmak istiyorlarsa kalabilirler, ama ayrılmak istiyorlarsa da ayrılabilirler. Burası bir hapishane değil, açık bir yer olmalı" dedi.

Netanyahu, "Her zaman söyledikleri şeyi, Filistinlilere daha iyi bir gelecek vermek istediklerini gerçekleştirmeye çalışacak ülkeler bulmak için ABD ile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz ve sanırım birkaç ülke bulmaya yaklaşıyoruz. Yine de seçme özgürlüğüne Filistinliler sahip olmalıdır" dedi.

Netanyahu Şubat ayında Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğinde Trump, ABD'nin Gazze'yi "devralacağını" ve "sahipleneceğini" ve oradaki Filistinlilerin "başka ülkelere gideceğini" ilan etmişti.

NOBEL'E ADAY GÖSTERDİ

Öte yandan Netanyahu Trump'ı Nobel Barış Ödülüne aday gösterdi. İsrail Başbakanı Trump'a kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi ve Nobel komitesine yazdığı bir adaylık mektubu verdi.

YEMEK ÖNCESİ NETANYAHU'YA PROTESTO ŞOKU

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün gerçekleşecek ABD ziyaretini protesto etti.

Başkent Washington'da bir grup Filistin destekçisi gösterici, Beyaz Saray önünde bir araya geldi.

Filistin bayrakları ile "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Çok yaşa Filistin" ve "Netanyahu aranıyor" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

ABD'nin İsrail'e yönelik desteğini sonlandırması talep edilen gösteride, mahkum kostümü giyen bir gösterici, protestosunu Netanyahu maskesi takarak sürdürdü.