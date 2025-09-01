Trump: Washington'da suç oranları neredeyse sıfıra indi

Donald Trump ABD Başkanlık görevine geldiğinden bu yana, Washington DC'nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

Başkentte suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini savunmuştu.

WASHİNGTON'A ULUSAL MUHAFIZ SEVK ETTİ

Trump, 11 Ağustos'ta aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk ettirmişti.

TRUMP, BAŞKENTİ 'SUÇSUZ BÖLGE' OLARAK TANIMLADI

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından Washington'daki suç oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini ifade eden Trump, şehri "artık suçsuz bölge" olarak tanımladı.

"BUNU SUÇUN KOL GEZDİĞİ BÖLGELER İÇİN DE SÖYLEMEK GÜZEL OLMAZ MIYDI?"

Trump, paylaşımında "Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?" diye sordu.

"BU BİR MUCİZE DEĞİL, SIKI ÇALIŞMA, CESARET VE AKILLI OLMAK"

Şehrin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın suç oranlarını sıfıra indirmek için kendisiyle çalıştığını belirten Trump, Bowser'ı bu süreçteki işbirliği dolayısıyla övdü.

Trump, Bowser'ın halk desteğinin kısa sürede yüzde 25 arttığını iddia ederek, "Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

PAYLAŞIMINDA BAZI KİŞİLERİ 'ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRMAYA' ÇALIŞMAKLA SUÇLADI

Paylaşımında California Valisi Gavin Newsom, Illinois Valisi JB Pritzker, Maryland Eyalet Valisi Wes Moore ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı eleştiren Trump, bu isimlerin şiddet suçlarını meşrulaştırmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Trump, ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarına ve "isyanlara" gönderme yaparak bu olaylara "Erken müdahale etmeseydik Los Angeles Olimpiyatları kaybederdi." ifadesini kullandı.