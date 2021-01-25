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    Trump'ın azil yargılaması için 5 bin Ulusal Muhafız görev alacak

    Trump'ın azil yargılaması için 5 bin Ulusal Muhafız görev alacak

    Trump hakkında Senatoda yapılacak azil yargılaması nedeniyle büyük çaplı protestoların beklendiği ve ABD Kongresini 5 bin Ulusal Muhafız'ın koruyacağı belirtildi.
    • AA
    • 25.01.2021 - 05:40
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 06:06
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak Kongre baskınının ardından, Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için başkent Washington'da konuşlandırılan yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız, yavaş yavaş geri çekilmeye başladı.

    Öte yandan Politico'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, eski ABD Baikanı Donald Trump'ın 8 Şubat haftası başlayacak azil soruşturması nedeniyle büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

    Trump ın azil yargılaması için 5 bin Ulusal Muhafız görev alacak #1

    5 BİN MUHAFIZ GÖREV YAPACAK

    Ayrıca, Kongreyi korumak üzere kentte 5 bin Ulusal Muhafız görev yapacak.

    ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti.

    Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

    Trump ın azil yargılaması için 5 bin Ulusal Muhafız görev alacak #2

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