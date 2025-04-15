Trump'ın özel temsilcisi duyurdu: Putin 'kalıcı barış' istiyor

AA

Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerinden biri olan barış için attığı adımlar çok konuşuldu.

Özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi Beyaz Saray'da adeta azarladığı görüntüler dünyada gündeme bomba gibi düşen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasını sürdürüyor.

Bu kapsamda Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'i ziyaret etti.

Witkoff, Fox News kanalına verdiği demeçte, Putin ile 12 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

"PUTİN KALICI BARIŞ İSTİYOR"

Görüşmenin yaklaşık 5 saat sürdüğünü ve "zorlu" geçtiğini söyleyen Witkoff, "Putin'in talebi, kalıcı barışın sağlanması yönünde." ifadesini kullandı.

Witkoff, olası bir barış anlaşmasının yalnızca ilhak edilen beş bölgede ateşkes sağlanmasının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi talebini ve ABD ile Rusya arasındaki ticaretin artırılmasını da içereceğini kaydetti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı, 2022'de savaşın başlamasının ardından da Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmişti.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİ

Witkoff, İran ile ABD arasında Umman'da devam eden görüşmelere de değindi.

Özel Temsilci Witkoff, görüşmelerin, İran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılmasını istemek yerine, uranyum seviyelerinin düşürülmesiyle ilgili olacağını belirtti.

İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesinin yüzde 3,67 ile sınırlandırması gerektiğini dile getiren Witkoff, bu sorunun diplomatik yollarla çözülmeye çalışılacağını ifade etti.

Witkoff, buna uyulmaması durumunda, "hiç kimse için iyi olmayacak alternatifler aramak zorunda kalacaklarını" dile getirdi.

Trump, 30 Mart’ta, nükleer programını "tamamen sona erdirmesini" talep ettiği İran’ı, nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varılmazsa ”daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" savunmuştu.

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmış, taraflar, 19 Nisan’da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu.