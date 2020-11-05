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Trump'ın yeniden seçilmesi için ayin düzenlendi
ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain'in, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevine devam edebilmesi için yaptığı ayin, ilginç anlar yaşattı.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 11:29
- Güncelleme : 05.11.2020 - 11:41
ABD'nin 46. başkanlığına, Demokrat aday Joe Biden bir adım daha yaklaştı.
Cumhuriyetçi Donald Trump yarışta geriye düşerken, Evanjelistler Trump için harekete geçti.
EVANJELİSTLERDEN TRUMP İÇİN AYİN
Düzenlenen ayinde, Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain'in, Başkan'ın yeniden seçilebilmesi girişimlerini destekleyen konuşması dikkat çekti.
Cain'in konuşmasında, peş peşe "Zafer, zafer, zafer" demesi ilginç anlara sahne oldu.
"SEÇİMİ ÇALMAYA ÇALIŞAN ŞEYTANİLER..."
Ayin sırasında Cain, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı.
Trump'ın yeniden seçilmesi için ayin düzenlendi ViDEO