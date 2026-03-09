Trump'tan Avustralya'ya mesaj: İran Kadın Milli Futbol Takımı'na iltica hakkı tanıyın

Orta Doğu'da başlayan çatışma, Avustralya'ya başka şekilde sıçradı.

İran Kadın Futbol Takımı, geçen hafta Gold Coast’ta oynanan Kadınlar Asya Kupası maçında milli marşı söylememeleri nedeniyle ülkelerinde eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Takımın turnuva serüveni, pazar günü Filipinler’e 2–0 yenilmeleriyle sona erdi.

İRAN'A DÖNÜP DÖNMEYECEKLERİ BELİRSİZ

Bu durum, Orta Doğu’daki savaşın tırmanması sırasında oyuncuların İran'a dönüşlerinin belirsiz hale gelmesine yol açtı.

Futbolcuların durumu ile ilgili Avustralya hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İRAN BASININDA HEDEF OLDULAR

Öte yandan İran devlet televizyonunda bir sunucu, 2 Mart’ta Güney Kore’ye karşı oynanan açılış maçından önce milli marş sırasında sessiz kaldıkları için oyuncuları "hain" olarak nitelendirdi.

ABD BAŞKANI TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncuların durumu ile ilgili belirsizlik sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Trump açıklamasında, Avustralya'ya çağrıda bulundu.

"İLTİCA HAKKI TANIYIN"

ABD Başkanı, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Avustralya, İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın muhtemelen öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor.



Bunu yapmayın Sayın Başbakan, iltica hakkı tanıyın.



Siz almazsanız ABD onları alacaktır.