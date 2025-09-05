Trump'tan ilk adım: Pentagon'un adını değiştirmeye yönelik kararnameye imza atacak

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile gündem olan ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi...

Yaşanan gelişmede, Trump'ın orduya daha sert bir imaj vermek amacıyla, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeye yönelik bir başkanlık kararnamesine imza atacağı bildirildi.

Konuya ilişkin üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Amerikan medyasına açıklama yaptı.

KONGREDEN ÇIKARILACAK YASA OLMADAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN ADINI DEĞİŞTİREMİYOR

Yetkili, Trump'ın bu konuyla ilgili bir toplantı düzenleyerek söz konusu imzayı atacağını belirtti.

ABD yasalarına göre Trump, Kongreden çıkarılacak yasa olmadan Savunma Bakanlığı'nın adını değiştiremiyor.

Bu sebeple Trump'ın imzalayacağı başkanlık kararnamesiyle bakanlığın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesiyle ilgili tüm süreçlerin başlatılması ve Pentagon'un da gerekli hazırlıkları yapması bekleniyor.

TRUMP CUMA GÜNÜ DUYURU YAPACAK

Beyaz Saray'ın basın mensuplarına gönderdiği günlük programında, Trump'ın cuma öğleden sonra bir duyuru yapacağı bilgisi yer aldı ancak duyurunun konusu paylaşılmadı.

Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kuruldu, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra, 1947'de çıkan yasa ile adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirildi.