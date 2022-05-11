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    Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248’i kurtarıldı

    Göçmen teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, Sahil Güvenlik ekipleri farklı noktalarda toplam 248 göçmeni kurtardı. Bölgede arama tarama faaliyetleri ise sürüyor.
    • 11.05.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:57
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    Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248’i kurtarıldı

    Tunus’taki umuda yolculuk ölümle bitti…

    3 Afrikalı göçmen, Safakes açıklarında bir teknenin batması sonucu hayatını kaybetti.

    248 göçmen kurtarıldı

    Ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri 10 farklı noktada göçmenleri kurtardı.

    İHA’nın haberine göre; Yarbay Ali Ayari, başka ülkelere yasa dışı geçmeye çalışan 240 Afrikalı göçmen ve 8 Tunuslunun sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

    Bölgede ekiplerin arama tarama faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.


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