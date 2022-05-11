Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248’i kurtarıldı

Göçmen teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, Sahil Güvenlik ekipleri farklı noktalarda toplam 248 göçmeni kurtardı. Bölgede arama tarama faaliyetleri ise sürüyor.

Tunus’taki umuda yolculuk ölümle bitti…

3 Afrikalı göçmen, Safakes açıklarında bir teknenin batması sonucu hayatını kaybetti.

248 göçmen kurtarıldı

Ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri 10 farklı noktada göçmenleri kurtardı.

İHA’nın haberine göre; Yarbay Ali Ayari, başka ülkelere yasa dışı geçmeye çalışan 240 Afrikalı göçmen ve 8 Tunuslunun sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Bölgede ekiplerin arama tarama faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.