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- Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248’i kurtarıldı
Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248’i kurtarıldı
Göçmen teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, Sahil Güvenlik ekipleri farklı noktalarda toplam 248 göçmeni kurtardı. Bölgede arama tarama faaliyetleri ise sürüyor.
- 11.05.2022 - 17:55
- Güncelleme : 11.05.2022 - 17:57
Tunus’taki umuda yolculuk ölümle bitti…
3 Afrikalı göçmen, Safakes açıklarında bir teknenin batması sonucu hayatını kaybetti.
248 göçmen kurtarıldı
Ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri 10 farklı noktada göçmenleri kurtardı.
İHA’nın haberine göre; Yarbay Ali Ayari, başka ülkelere yasa dışı geçmeye çalışan 240 Afrikalı göçmen ve 8 Tunuslunun sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.
Bölgede ekiplerin arama tarama faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.