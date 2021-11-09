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- Tunus'ta ‘çöp’ protestolarında karakol ateşe verildi
Tunus'ta ‘çöp’ protestolarında karakol ateşe verildi
- İHA
- 09.11.2021 - 17:08
- Güncelleme : 09.11.2021 - 17:55
Tunus’ta, 1 aydan fazla bir süredir çöplerin toplanmaması, ‘çöp krizine’ yol açtı.
Hükümet çöp sıkıntısına yönelik, ülkenin güneyindeki Safakes eyaletinde bir çöp sahasının yeniden açılmasına ilişkin karar aldı.
Alınan karar, protestoları da beraberinde getirdi.
Dün gece saatlerinde sokaklara dökülen halk, yeniden açılma kararı alınan çöp sahasından hastalık yayıldığı gerekçesiyle çöp sahasının kapatılmasını talep etti.
GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANILDI
Dağılın uyarısına aldırış etmeyen öfkeli halk, zaman zaman güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldi.
Kalabalığa, güvenlik güçleri tarafından göz yaşartıcı gaz kullanılarak müdahale edildi.
KARAKOL ATEŞE VERİLDİ
Protestocular ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma çıkması sonucu protestocular, Agareb kasabasındaki karakolu ateşe verdi.
Tunus Devlet Başkanı Kays Said, bu krize acilen çözüm bulunacağını söyledi.
Tunus'ta ‘çöp’ protestolarında karakol ateşe verildi VİDEO
1 GENCİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Müdahaleler sonucu bir gencin yaralanarak hayatını kaybettiği ifade edilirken, iddiaları Tunus İçişleri Bakanlığı ise reddetti.