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- Tunus'ta sel felaketi 3 canı aldı
Tunus'ta sel felaketi 3 canı aldı
Şiddetli yağışlar bölgede hayatı olumsuz yönde etkiledi.
- İHA
- 25.10.2021 - 10:06
Tunus'ta aşırı yağışların ardından yeni bir sel felaketi yaşandı.
Sık sık felaketlerin yaşandığı bölgede, birkaç gündür etkili olan yağmur şiddetini arttırdı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Moez Teraa, ilk belirlemelere göre Tala kentinde 20 ve 27 yaşındaki gencin araç içerisinde sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Tunus'ta sel felaketi 3 canı aldı VİDEO
24 YAŞINDAKİ VATANDAŞ SEL SULARINA KAPILDI
Başkent Tunus yakınlarındaki Bordj Chaker bölgesinde ise 24 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.
MAHSUR KALANLAR VAR
Öte yandan selde mahsur kalan çok sayıda kişinin olduğu söylendi.
Tunus'ta Eylül 2020'de yaşanan selde 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.