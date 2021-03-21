Tunus’ta Sputnik V aşısı 81 kişide yan etki gösterdi

Rus yapımı koronavirüs aşısı Sputnik V, Tunus’ta 81 kişide ağrı, yüksek ateş, eklem ağrısı gibi belirtilerle yan etki gösterdi.

Tunus’ta, koronavirüse karşı sürdürülen aşılama çalışmalarında Rusya’dan temin edilen Sputnik V aşısı 81 kişide yan etki gösterdi.

13 Mart’tan bu yana yapılan aşılama çalışmalarında, aşıyı olan bazı vatandaşlarda aşının yapıldığı bölgede ağrı, yüksek ateş, eklem ağrısı, konuşma ve yürümede zorluk çekilmesi gibi yan etkiler görüldü.

“YÜZDE YÜZ EMİN DEĞİLİZ”

Tunus Ulusal Farmakovijilans Merkezi Direktörü ve Tunus'ta koronavirüsle mücadele Bilim Komisyonu üyesi Riadh Daghfous, konuyla ilgili açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Ülkede aşılama kampanyasının başlamasından bir hafta sonra Sputnik V aşısını alan bazı kişilerde yan etki görmeye başladık. Yan etki biri ciddi rahatsızlık yaşamış toplam 81 kişide görüldü. Ancak yüzde yüz Sputnik V aşısından kaynaklandığı konusunda henüz emin değiliz."

TOPLAM CAN KAYBI 8 BİN 526

Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 245 bin 405’e yükselirken, can kaybı ise 8 bin 526 oldu.