Tunus’tan Avrupa’ya gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı

Ülkenin güney sahilleri açıklarında düzenlenen 2 operasyonda, Avrupa'ya gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmenin yakalandı.

Tunus’un güney sahilleri açıklarında, düzensiz göçmenlere yönelik 2 operasyon düzenlendi.

Tunus Savunma Bakanlığı, operasyonlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ilk operasyonun deniz kuvvetlerine bağlı birimler tarafından ülkenin güneyindeki Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası açıklarında düzenlediği belirtildi.

Farklı uyruklardan 101 düzensiz göçmeni yakaladığı kaydedildi.

GÜVENLİK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, göçmenlerin 11 Haziran'da Libya'nın batısındaki Zuvara kentinden Avrupa'ya doğru denize açıldığı ve aralarında 6 kadın ve 4 çocuğun bulunduğu bilgisine yer verildi.

Yakalanan göçmenlerin resmi işlemlerinin yapılmak üzere Sfaks kentindeki ticaret limanına götürüldüğü ve güvenlik ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

TUNUS UYRUKLU 13 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İkinci operasyonda ise güneydoğudaki Cerbe Adası'na 40 kilometre uzaklıkta, Tunus uyruklu 13 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.

12 Haziran'da Cerbe Adası'ndan Avrupa'ya doğru denize açılan düzensiz göçmenlerin aralarında, 2 kadının bulunduğu bilgisi yer aldı.

EN AZ 500 GÖÇMEN CAN VERDİ

Daha iyi bir hayat umudu ile her yıl binlerce göçmen, Afrika’dan Avrupa’ya ulaşmak üzere Akdeniz’e açılıyor.

Kimileri başarılı bir şekilde yolculuğunu tamamlarken kimisi denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadar en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.