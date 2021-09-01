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    Türk F-16'larından Polonya semalarında eğitim uçuşu

    MSB, Polonya Hava Kuvvetleri ile ortak eğitim uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 09:53
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    Türk F-16'larından Polonya semalarında eğitim uçuşu

    Türk savaş uçakları, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya'da bulunuyor.

    F-16'lar, 7/24 NATO Alarm reaksiyon nöbetine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin görüntü paylaştı.

    POLONYA İLE ORTAK EĞİTİM UÇUŞU

    MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Karşılıklı eğitim kalitesinin artırılması ve öğrenilenlerin aktarılması için Polonya Hava Kuvvetleri ile ortak eğitim uçuşları icra ediliyor." denildi.

    Polonya semalarında uçuş gerçekleştiren F-16'lar da paylaşımda yer aldı.

    Türk F-16'ları Polonya semalarında eğitim uçuşlarına devam ediyor ViDEO

    Türk F-16 larından Polonya semalarında eğitim uçuşu #1

    Türk F-16 larından Polonya semalarında eğitim uçuşu #2

    Türk F-16 larından Polonya semalarında eğitim uçuşu #3

    Türk F-16 larından Polonya semalarında eğitim uçuşu #4

    Türk F-16 larından Polonya semalarında eğitim uçuşu #5

    Türk F-16 larından Polonya semalarında eğitim uçuşu #6

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