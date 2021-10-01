Türk Hava Yolları'nın Şikago'ya giden uçağında, Faslı yolcu doğum yaptı

Türk Hava Yolları'nın Şikago'ya giden uçağında, Faslı yolcu doğum yaptı

THY’nin Şikagoya giden TK185 sefer sayılı uçağında Faslı kadın, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kabin ekibinin çabalarıyla gerçekleşen doğum sonrasında, hatıra fotoğrafı çekildi.

İstanbul Havalimanı’ndan ABD’nin Şikago şehrine gitmek üzere Türk Haya Yolları’nın (THY) TK185 sefer sayılı tarifeli uçağına, 3'ü çocuk 5 kişilik Faslı bir aile bindi.

Ailede hamile olan kadının, uçuş sırasında doğum sancıları başladı. Kabin ekipleri uçağın arka tarafında doğum için hazırlıklarına başlarken, kaptan pilot ‘doktor’ anonsu yaptı.

Yolcular arasından bulunan beyin cerrahının gözetiminde ve kabin görevlilerinin yardımıyla, 10 bin metre yükseklikte doğum gerçekleştirildi.

Faslı kadının dünyaya getirdiği erkek bebeğin kordonu, Kabin Amiri Gülderen Doğu tarafından kesildi.

Anne ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesiyle uçak, rotasına devam etti.

ALMAHDİ ADI VERİLDİ

Faslı baba oğluna 'Almahdi' adını koyarken, babanın isteği üzerine bebeğin dünyaya gelişi uçaktan anons ile yolculara duyuruldu.

Uçak Şikago'ya gidene kadar kabin ekibi bebekle yakından ilgilendi.

Kabin ekibi ve Faslı aile, uçuş sırasında birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

Türk Hava Yolları'nın Şikago'ya giden uçağında, Faslı yolcu doğum yaptı ViDEO

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Uçağın Şikago' ya inişi sonrası anne ve bebeğinin kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

BIRMINGHAM UÇUŞUNDA DA DOĞUM GERÇEKLEŞMİŞTİ

THY'nin ağustos ayında Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği tahliye uçuşunda da Afgan Soman Noori isimli bir yolcu, Havva isminde bir kız çocuk dünyaya getirmişti.