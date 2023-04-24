Türk vatandaşları, Sudan'dan tahliye ediliyor 500 Türk vatandaşı, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan hava yoluyla İstanbul'a gelecek. Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere de tahliyeler için düğmeye bastı.

AA

15 Nisan'dan bu yana çatışmaların yaşandığı Sudan'da ülkeler, vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle Sudan'da kaos yaşanıyor.

3 otobüs yola çıktı

Çatışmalar nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine devam ediliyor.

başkent Hartum'un güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden öğleden önce 3 otobüsle yaklaşık 140 kişilik kafile yola çıktı.

500 Türk vatandaşı yurda doğru hareket etti

Hartum'da ise Afrika Caddesi'ndeki otelde toplanan yaklaşık 500 Türk vatandaşı, saat 17.00'de 10 otobüsle yurda doğru hareket etti.

Hartum Büyükelçiliği'nin başkentin kuzeyindeki Kafuri Mahallesi'nde belirlediği diğer toplanma alanındaki yaklaşık 400 vatandaş da sahadaki güvenlik koşulları dikkate alınarak mümkün olan en kısa sürede tahliye edilecek.

Etiyopya'dan İstanbul'a gelecekler

Türk vatandaşları, kara yoluyla ulaşacakları Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan hava yoluyla İstanbul'a intikal edecek.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, tahliye çalışmalarını toplanma noktalarında bizzat koordine etti.

Sabahın erken saatlerinde ve eş zamanlı planlanan tahliye operasyonu, 9 gündür devam eden şiddetli çatışmaların tahliye yapılacak alanların yakınlarında yoğunlaşması nedeniyle gecikti.

Erdoğan devreye girdi

Türk tahliye kafilesinde Azerbaycan, Japonya, Çin, Meksika, Yemen gibi çok sayıda ülke vatandaşı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan’da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ülkeler Türkiye'den yardım istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 22 Nisan'da Sudan Dışişleri Bakanı Ali es-Sadık ile telefonda görüşmüştü.

Pek çok ülke, vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den yardım talebinde bulunmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar ikinci haftasına girdi. Ordu ile isyancı ilan ettiği HDK arasında başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

AB vatandaşları ve diplomatların tahliyesi

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve diplomatlarının, çatışmaların sürdüğü Sudan’dan tahliyesi başladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki açıklamasında ilk tahliyelerin başkent Hartum’dan başladığını duyurdu.

Michel, tahliye çalışmalarına verdikleri katkı dolayısıyla Fransa ve Cibuti’nin yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e teşekkür etti.

ABD ve İngiltere'nin tahliye çalışmaları

Çatışmaların başlamasından sonra AB’nin Sudan’daki İrlandalı Büyükelçisi Aidan O’Hara’nın konutunda saldırıya uğradığı bildirilmişti. AB’nin Sudan’daki İnsani Yardim Misyonu Şefi Belçikalı Wim Fransen’in de silahlı saldırıda yaralandığı açıklanmıştı.

ABD ve İngiltere gibi birçok ülke Sudan’dan vatandaşlarını tahliye etmeye başladığını açıklamıştı.

İsviçre Hartum'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

İsviçre, 15 Nisan'dan bu yana silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'ın başkenti Hartum'daki büyükelçiliğini, güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Güvenlik gerekçesiyle Hartum'daki büyükelçiliğimizi kapatıyoruz. Büyükelçilik çalışanı personelimiz ile aileleri tahliye edildi ve güvendeler. Bu, özellikle Fransa olmak üzere ortaklarımızla yaptığımız işbirliği sayesinde mümkün oldu. Destekleri için teşekkürler.

İsviçre Dışişleri, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, Sudan'da gerginlik ve can kaybı sayısının artmasından derin endişe duyduğunu açıklarken tarafların, ateşkes için küresel çağrılara kulak vermesini istemişti.