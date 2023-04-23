Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarına tahliye açıklaması Sudan’da yaşanan çatışmalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada Türk vatandaşlarının ve talebi bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının bugün tahliye edileceği bildirildi.

İHA

Sudan'da devam eden çatışmalar sebebiyle bölgede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında açıklama yapıldı.

Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine dair açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sudan’da Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan’dan bu yana en temel önceliğimiz vatandaşlarımızın ve Büyükelçilik personelimizin güvenliği ve acil yardım taleplerinin karşılanması olmuştur. Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkeden ayrılarak yurda dönüşlerinin sağlanması hususu başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız tarafından Sudanlı muhataplarıyla temaslarında ve bazı üçüncü ülkelerle yapılan görüşmelerde gündeme getirilmiş, gerekli hazırlıklar Hartum Büyükelçiliğimizce ve Bakanlığımızca eşgüdüm içinde yürütülmüştür.”

“Yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde vatandaşlarımızın ülkemize dönüşlerinin sağlanmasına karar verilmiştir”

Yapılan değerlendirmeler sonucunda tahliye kararı alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Gelinen aşamada, yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan) karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize dönüşlerinin sağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu konuda yardım talep eden üçüncü ülke vatandaşları da planlamalarımıza dahil edilmiştir. Yurda dönüş talep eden vatandaşlarımız için gerekli yönlendirmeler, Büyükelçiliğimiz ile Bakanlığımız sosyal medya hesapları ve bugüne kadar kayıt yaptıran vatandaşlarımızın irtibat bilgileri kanalıyla yapılmaktadır.”

Büyükelçilikten açıklama

Büyükelçilikten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan Pazar) kara yoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize tahliye edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tahliye edilecek vatandaşlarımızın, 22 ila 24 saat sürmesi öngörülen seyahate uygun olarak, rahat ayakkabı ve kıyafetler tercih etmeleri, su ve gıda dahil, en fazla 8 kilogramlık el bagajının yanı sıra, pasaport ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir."

Vatandaşların toplanma ve hareket noktaları

Açıklamada, vatandaşların toplanma ve hareket noktaları olarak "1. Yer: Rotana, Al Salaam Otel (Hareket Saati: 06.00), 2. Yer: Nur Camii, Kafuri (Hareket Saati: 06.30), 3. Yer: Wad Medeni (Hareket Saati: 7.30)" bilgisi verildi.

Açıklamada, "Bu aşamada tahliye olmak isteyen vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde toplanma noktalarında hazır bulunmaları, Büyükelçiliğimiz Whatsapp gruplarını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri önemle duyurulur." denildi.