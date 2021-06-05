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    Türk ve Rus vatandaşları Azerbaycan'a seyahat edebilecek

    Azerbaycan, 10 Haziran'dan itibaren belirli koşullar altında Türkiye ve Rusya'dan gelecek yolcuları kabul edecek.
    • AA
    • 05.06.2021 - 14:13
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    Türk ve Rus vatandaşları Azerbaycan'a seyahat edebilecek

    Azerbaycan Bakanlar Kurulu, epidemiyolojik durumu istikrarlı olan bazı ülkelerin vatandaşlarının, ülkeyi ziyaret etmeleri için özel izin zorunluluğunu kademeli kaldırma kararı aldı.

    Karara göre Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a gelebilecek.

    SEYAHAT ŞARTLARI

    Azerbaycan'a gelecek 18 yaş üstü Türk ve Rus vatandaşlarından aşı kartı, koronavirüsü atlattığına dair resmi belge veya uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan koronavirüs testi istenecek.

    18 yaş altı kişilerden ise uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan koronavirüs testi talep edilecek.

    Türk ve Rus vatandaşları Azerbaycan a seyahat edebilecek #1

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