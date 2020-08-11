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- Türkiye - Azerbaycan ortak askeri tatbikatı sürüyor
Türkiye - Azerbaycan ortak askeri tatbikatı sürüyor
- AA
- 11.08.2020 - 10:08
- Güncelleme : 11.08.2020 - 10:08
Türkiye, tüm saf dışı bırakılma çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de ve Kafkaslar'da karşısında duran ülkelere karşı gövde gösterisi yapıyor.
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetlerini yürüten Oruç Reis Gemisi'ne karşı gelen Yunan yönetimine gerekli cevapları verirken, bir yandan da Kafkaslar'da kendini gösteriyor.
AZERBAYCAN'DA TATBİKAT
Azerbaycan'da ortak askeri tatbikatlar ile Ermenistan'ı ürküten iki ülke, askeri ve savunma gücünü göstererek, başlattığı tatbikatlara devam ediyor.
Türkiye Azerbaycan ortak askeri tatbikatı sürüyor VİDEO
ZOR ARAZİ ŞARTLARINDA GÖREV İCRASI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında kara unsurlarının zor arazi şartlarında farkı görevler icra ettiği bildirildi.
TEMSİLİ DÜŞMAN SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ
Açıklamada, birimlerin, modern silahlar kullanarak temsili düşman saldırısını geri püskürttüğü kaydedildi.