Türkiye'nin Azerbaycan ile ortak gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar devam ediyor. Son gerçekleştirilen tatbikatta ise birimlerin, modern silahlar ile temsili düşman saldırısını püskürttüğü duyuruldu.

Türkiye, tüm saf dışı bırakılma çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de ve Kafkaslar'da karşısında duran ülkelere karşı gövde gösterisi yapıyor.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetlerini yürüten Oruç Reis Gemisi'ne karşı gelen Yunan yönetimine gerekli cevapları verirken, bir yandan da Kafkaslar'da kendini gösteriyor.

AZERBAYCAN'DA TATBİKAT

Azerbaycan'da ortak askeri tatbikatlar ile Ermenistan'ı ürküten iki ülke, askeri ve savunma gücünü göstererek, başlattığı tatbikatlara devam ediyor.

Türkiye Azerbaycan ortak askeri tatbikatı sürüyor VİDEO



ZOR ARAZİ ŞARTLARINDA GÖREV İCRASI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında kara unsurlarının zor arazi şartlarında farkı görevler icra ettiği bildirildi.

TEMSİLİ DÜŞMAN SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ

Açıklamada, birimlerin, modern silahlar kullanarak temsili düşman saldırısını geri püskürttüğü kaydedildi.