Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 gönderiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güvenlik önlemleri artırılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, dün yaptıkları açıklamada son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

RUM KESİMİ'NDEKİ İNGİLİZ ÜSSÜ HEDEF OLMUŞTU

Bölgede gerilimin yükselmesine neden olan gelişmelerden biri de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nde yaşandı. GKRY’de bulunan RAF Akrotiri İngiliz askeri üssü 2 Mart’ta bir insansız hava aracıyla hedef alındı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, üs pistine düşen drone'un herhangi bir can kaybına veya büyük maddi hasara yol açmadığını açıklarken, üsse yönelen iki drone'un ise hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Ada’da İngiltere’ye ait iki askeri üs bulunuyor.

ÜS ÇEVRESİNDE ALARM DURUMU

Rum basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 23.15’ten itibaren RAF Akrotiri’de güvenlik alarmı verildi ve sirenler çaldı. Alarmın üssün çevresindeki sivil yerleşim bölgelerinde de duyurulduğu, sivillerden evlerinden çıkmamalarının istendiği aktarıldı.

Bölgede bulunan radarların tespit ettiği bir obje nedeniyle alarm verildiği öne sürüldü.

İNGİLTERE, "DRONE İRAN'DAN KALKMADI" DEDİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, 2 Mart’ta RAF Akrotiri’yi hedef alan Şahid tipi drone'un İran’dan kalkmadığını teyit etti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca İngiltere’nin Orta Doğu’daki çıkarlarını ve müttefiklerini korumak amacıyla F-35B Lightning II ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının bölgede gece boyunca uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde bölgedeki İngiliz ve müttefik üslerine savunma sistemleri takviyesi yapıldığı belirtilirken, drone savar kapasiteye sahip AgustaWestland AW159 Wildcat helikopterlerinin de önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.