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    Türkiye selin vurduğu İran'a yardım göndermeye devam ediyor

    İran’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla açıklama yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgeye Ankara'dan yardım malzemelerinin hareket ettiğini bildirdi.
    • 31.07.2022 - 03:12
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 03:13
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    Türkiye selin vurduğu İran'a yardım göndermeye devam ediyor

    İran'da aşırı yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde onlarca insan hayatını kaybetmişti.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası, bölgeye insani yardım malzemeleri ile teknik araç ve ekipman gönderildi.

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla..."

    AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İran'da meydana gelen sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

    Türkiye selin vurduğu İran a yardım göndermeye devam ediyor #1

    MSB: Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerine ait bir nakliye uçağının Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiği belirtilerek, "Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı." ifadesi kullanıldı.

    Paylaşımda, yardım malzemelerinin yüklendiği uçağa ait fotoğraflar da yer aldı.

    Türkiye selin vurduğu İran a yardım göndermeye devam ediyor #2

    İran'da can kaybı 61'e yükseldi

    AA'nın haberine göre, İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

    İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan sel felaketinde 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

    Türkiye selin vurduğu İran a yardım göndermeye devam ediyor #3

    Türkiye selin vurduğu İran a yardım göndermeye devam ediyor #4


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