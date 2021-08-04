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    Türkiye'deki yangınlar, NASA'nın uydusu tarafından görüntülendi

    Dünya gözlem uydusu Landsat 8, Alanya ve Manavgat'ta yükselen dumanları kayıt altına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 10:00
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    Türkiye'deki yangınlar, NASA'nın uydusu tarafından görüntülendi

    Türkiye, orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadelesini sürdürüyor.

    Alevleri söndürme çalışmalarına 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel katılıyor.

    YANGINLAR NASA'NIN UYDUSUNA YANSIDI

    Ülkemizin güneyinde devam eden yangınlar, NASA'nın Dünya gözlem uydusu Landsat 8'e yansıdı.

    Alanya ve Manavgat'ta yükselen dumanlar, uydu görüntülerinden net bir şekilde görülüyor.

    Türkiye deki yangınlar, NASA nın uydusu tarafından görüntülendi #1

    GÜÇLÜ RÜZGAR, YÜKSEK SICAKLIK...

    NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, alevlerin güçlü rüzgarlar, yüksek sıcaklık ve düşük nemden beslendiğine dikkat çekildi.

    "Hırvatistan, İran, İspanya, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan, Türk itfaiyecilerin yangınlarla mücadelesine yardım etmek için ekipman ve personel sağladı." denildi.

    Türkiye deki yangınlar, NASA nın uydusu tarafından görüntülendi #2

    "SICAKLIK REKORLARI KIRILDI"

    Öte yandan, Güney Avrupa'nın çoğu bölgesinin 1980'lerden bu yana görülmeyen aşırı sıcak hava şartları altında haftalardır zor günler geçirdiği aktarıldı.

    "Geçtiğimiz ay hem Yunanistan hem de Türkiye'de sıcaklık rekorları kırıldı." ifadesi kullanıldı.

    Türkiye deki yangınlar, NASA nın uydusu tarafından görüntülendi #3

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