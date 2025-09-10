Abone ol: Google News

Türkiye'den Kongo'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, KDC’nin Kuzey Kivu eyaletinde ADF saldırısında ölenlerin ailelerine ve halkına başsağlığı diledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 12:24
Türkiye'den Kongo'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde DEAŞ bağlantılı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) örgütünün düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve KDC halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi ve taziye mesajları iletildi.

80 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Kivu'ya bağlı Ntoyo köyünde dün bir cenaze töreni sırasında gerçekleşen saldırıda 80 sivil yaşamını yitirdi, birçok kişi ise ADF üyeleri tarafından kaçırıldı.

Örgütün geçen ay Kuzey Kivu eyaletinde gerçekleştirdiği saldırılarda ise 52 sivil hayatını kaybetmişti.

Dünya Haberleri