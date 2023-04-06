Türkiye'nin mayın temizleme aracı MEMATT, Azerbaycan'da sahada görev yapıyor 20 araç, mayınların temizlenmesi için görev yapıyor. Azerbaycanlı Yarbay Azizov, "Çok kaliteli araçlar. Bize çok yardımı dokunuyor" dedi.

AA

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda faaliyetlerini sürdürüyor.

Mayın temizleme çalışmaları, bu faaliyetlerin bir bölümünü oluşturuyor.

Tehlikeli cisimlerin temizliğinde, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) ürettiği Mekanik Mayın Temizleme Araçları kullanılıyor.

Türkiye'den mayın temizleme desteği

Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrayıl, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.

Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı istihkam birlikleri yürütüyor.

20 MEMATT sahada

Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT tarafından üretilen ve Azerbaycan'a teslim edilen 20 MEMATT da sahada kullanılıyor.

Azerbaycanlı Yarbay: Çok kaliteli araçlar

Azerbaycan'a son teslim edilen ve motor güçleri yükseltilmiş MEMATT'larla işgalden kurtarılan Cebrayıl ilinde yapılan mayın temizleme faaliyetlerini görüntüledi.

Azerbaycan İstihkam Birlikleri yetkilisi Yarbay Vügar Azizov konuştu:

MEMATT bize çok verimli katkı sunuyor. Hem insan gücü az kullanılıyor hem de araçlar belirli bir araziyi kısa sürede temizliyor. Çok kaliteli araçlar. Bize çok yardımı dokunuyor.

5 kilometre uzaktan kontrol edilebiliyor

ANAMA yetkilisi Niyameddin Hüseyinov da "MEMATT'ların kalitesini gördük. Sahadaki faaliyetlerinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

MEMATT'lar 300 beygir motor gücüne, 5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol mesafesine sahip.

Rakiplerine göre en düşük titreşim seviyesinde

MEMATT'ın motor gücü yükseltildi, alanındaki uluslararası rakiplerine göre en düşük titreşim seviyesine sahip oldu.

Araç üzerindeki kamera sayısı artırılarak operatöre kullanım kolaylığı sağlandı, aracın tozlu alanlarda operasyonuna duraksamadan devam etmesi için gerekli sızdırmazlık yetenekleri arttırılarak, kumanda boyutu kullanıcı dostu olacak şekilde yeniden boyutlandırıldı.

Üstün özelliklere sahip

Aracın konumu da dahil olmak üzere araç ile operasyonun yürütüldüğü sahadaki performansa ilişkin tüm verilere araç kumandasında operatör kullanım ve kontrolüne açık hale getirildi.

Uluslararası muadillerine nispeten çok daha üstün özelliklere sahip MEMATT, 13 kilograma kadar TNT'ye dayanıklı olacak şekilde tasarlandı, anti-personel ve anti-tank mayınlarına karşı başarıyla test edildi.