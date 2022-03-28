Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü Rus basınında

Rusya'dan medya kuruluşları, İstanbul'un bir sonraki görüşmelere ev sahipliği yapmasını değerlendirdi.

Daha önce Antalya'da Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba'yı ağırlayan Türkiye, iki ülke arasındaki barış görüşmelerine bir kez daha ev sahipliği yapacak.

Müzakereleri yürüten iki ülkenin heyetleri, toplantılarını İstanbul'da gerçekleştirecek.

MÜZAKERELERİN ADRESİ İSTANBUL

Rus medya kuruluşları, Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmaya son verme çabaları kapsamında Ankara'nın arabuluculuk çabalarını yazdı.

Russia Today'in "Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için yer seçildi" başlıklı haberinde, "İstanbul, Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında bir sonraki yüz yüze barış görüşmelerinin adresi olacak." denildi.

"ERDOĞAN, İKİ ÜLKEYLE İYİ İLİŞKİLERİNE BAŞVURUYOR"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çatışmayı sona erdirmek için Karadeniz'deki her iki komşusuyla olan iyi ilişkilerine başvurduğuna dikkat çekildi.

28-30 Mart tarihlerinde görüşmelerin, Ankara'ya krizin çözümü konusunda önemli bir rol verdiği belirtildi.

"TÜRKİYE İNCE ÇİZGİDE YÜRÜYOR"

NATO üyesi olan Türkiye'nin, "Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırısını kınama ile Moskova'yla yakın ekonomik ve savunma bağlarını sürdürme arasında ince bir çizgide yürüdüğüne" işaret edildi.

Ankara'nın, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıktığı, ancak Rus savaş gemilerinin Boğazlardan Karadeniz'e geçişine izin verilmesi talebini de reddettiği kaydedildi.



