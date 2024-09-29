Uçakta cinsel ilişkiye giren çifte tazminat cezası Kanarya Adaları'ndan İngiltere'ye gitmekte olan uçakta cinsel ilişkiye giren genç çifte, olaya tanık olan yolculara tazminat ödeme cezası verildi.

Haber Merkezi

İngiltere'de uçakta yaşanan rezaletin cezası kesildi.

20 yaşındaki Antonia Sullivan ve 22 yaşındaki sevgilisi Bradly Smith, Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'den Galler'e giden uçakta cinsel ilişkiye girdi.

Koltukta kendilerini giysilerle kamufle etmeye çalışan çift yolcular tarafından fark edilince ortalık karıştı.

Olaya tanık olan yolcular durumu mürettebata bildirdi.

Mürettebat çifti uçaktan indirdi. Uçakta seks yapan çift hakim karşısına çıktı.

SUÇLAMAYI KABUL ETTİLER

22 yaşındaki Sullivan ve Smith, bu hafta Bristol Sulh Ceza Mahkemesi'nde halka açık bir alanda cinsel eylemde bulunarak kamu ahlakını ihlal etme suçlamasını kabul etti.

The Sun'ın haberine göre mahkemenin yargıcı Lynn Matthews ikiliye tepki gösterirken şöyle dedi:

"Siz kendinizi kim sanıyorsunuz? Diğer yolcuların duygularına hiç önem vermediniz. Arkanızda olup biteni görebilen bir çocuk oturuyordu."

TANIKLARA TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Yargıcın da tepki gösterdiği çifte kamu hizmeti ve para cezası verildi.

Smith'e 300, Sullivan'a 270 saat olmak üzere toplum hizmeti cezası veridli.

Mahkeme ayrıca olaya tanık olanlara tazminat ödenmesine hükmetti.