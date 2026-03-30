Keir Starmer: Bu bizim savaşımız değil

Bölgede kaos hakim...

ABD ile İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan savaşta 1 ay geride kaldı.

İki taraf da saldırılarını sürdürürken barış için henüz bir somut atılmadı.

TRUMP'TAN NATO VE AVRUPA'YA ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, bu süreçte özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda NATO'dan yardım istedi.

Ancak ABD Başkanı'nın çağrısı Avrupa cephesinden yeterince karşılık bulmadı.

KORKAKLIKLA SUÇLADI

Avrupa'nın ve NATO'nun korkakça davrandığını ifade eden Trump, bu durumu unutmayacağını söyledi.

STARMER: BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere’nin İran'a asker gönderme ihtimalini reddederek, İngiltere'nin çatışmaya doğrudan müdahil olmaktan uzak durduğunu belirtti.

Starmer, "Bu bizim savaşımız değil ve savaşa sürüklenmeyeceğiz" dedi.

ÜSLERİN KULLANILMASINA İZİN VERMİŞTİ

İngiliz halkının hayatını, İngiliz çıkarlarını ve bölgedeki müttefikleri korumak için savunma amaçlı önlemler aldığını söyleyen Starmer, İngiltere’nin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması çabalarına destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Starmer; İngiltere, ABD’nin İran saldırılarında üslerinin kullanımına izin vermişti.