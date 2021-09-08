Uğur Şahin: 12 yaşın altındaki çocuklar için çalışmalar tamamlandı

BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, 12 yaşından küçük çocuklar için bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyurdu. Şahin ayrıca, aşının bu ayın sonunda kamuya duyurulacağını açıkladı.

BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, House of Pharma isimli kurumun etkinliğinde konuştu.

Şahin, 12 yaşın altındaki çocuklar için bir aşı çalışması yapıldığını söyledi.

Şahin, BioNTech’in geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılan Comirnaty aşısının çocuklar için hazırlanan bir versiyonunun ilk verilerinin bu ayın sonunda kamuya duyurulacağını açıkladı.

12 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Dr. Şahin, “Şu an 12 yaşın altındaki çocuklar için onay alan bir Covid-19 aşısı yok. Fakat bu durum ekim ayının sonunda değişebilir. 12 yaşın altındaki çocuklar için çalışmalar tamamlandı. Şu an verileri toparlıyoruz ve birkaç haftamız daha var.” dedi.

"ŞU ANDA ARAŞTIRMALARIMIZDA BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞMADIK"

Şahin, "BioNTech ve ABD’li partnerimiz Pfizer, verileri Eeylül ayının sonunda ya da ekim ayının ortasında denetleyici kurumlarla paylaşacak. Yetkililer genelde bu tür konularda birkaç hafta içinde geri dönüş yapıyor." dedi.

Şahin, "Şu an araştırmalarımızda bir sürprizle karşılaşmadık." derken aşının bu yılın sonuna doğru kullanılabileceğinin altını çizdi.