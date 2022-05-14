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    Ukrayna: 27 binden fazla Rus askeri öldü

    Kiev'den yapılan açıklamada, 27 bin 200 Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.
    • 14.05.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 10:26
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    Ukrayna: 27 binden fazla Rus askeri öldü

    Ukrayna, 24 Şubat'ta Rus güçlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri harekatı "özel operasyon" şeklinde nitelendiriyor.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, şubat ayından bu yana devam eden savaşın bilançosunu açıkladı.

    Son 24 saatteki kayıp 300

    Rus ordusunun 24 Şubat-14 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu askeri güçlerin son 24 saatte 3﻿00 askerini daha kaybettiği aktarıldı.

    Toplam 27 bin 200 Rus askeri öldü

    Açıklamada, Rus ordusunun toplam 27 bin 200 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 163 helikopter, 1218 tank, 2 bin 934 zırhlı araç, 551 top, 195 roketatar ve 88 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

    Rus güçlerinin 2 bin 59 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 411 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 95 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

    Rusya'nın açıklaması

    AA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

    Ukrayna: 27 binden fazla Rus askeri öldü #1


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