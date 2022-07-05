Ukrayna: 750 milyar dolara ihtiyacımız var

Ukrayna: 750 milyar dolara ihtiyacımız var

Başbakan Şmihal, yıkılan altyapının yeniden ayağa kaldırılması için ihtiyaç duydukları miktarı açıkladı. Şmihal, "Yenileme planını kim ödeyecek?" diye sordu.

Rus güçlerinin saldırılarında sivil yerleşim yerleri ve askeri altyapı ağır hasar aldı.

Kiev yönetimi, meydana gelen yıkımın ortadan kaldırılması ve ülkenin yeniden inşası için fon arayışına başladı.

750 milyar dolar talebi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, üç aşamalı kurtarma planı kapsamında 750 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Kurtarma Konferansı'nda konuşan Şmihal, Ukrayna altyapısına 100 milyar doların üzerinde doğrudan zarar verildiğini kaydetti.

"Kim ödeyecek" diye sordu

Şmihal, "Halihazırda 750 milyar dolar değerinde olan yenileme planını kim ödeyecek?" diye sordu.

Ukrayna Başbakanı ayrıca, Ukrayna hükümetinin kurtarma planı için önemli bir finansman kaynağının Rus oligarklarının el konulan varlıkları olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AB: Rusya'nın döviz rezervlerini kullanalım

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın dondurulmuş döviz rezervlerine el konulmasını önermiş, bunun Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılabileceği fikrini ortaya atmıştı.