Ukrayna askerleri, Rusya'ya karşı savaşmak için eğitiliyor Rus taarruzuna hazırlanan Ukrayna ordusu mensupları objektiflere yansıdı.

AA & Ensonhaber

Ukraynalı askerler, Rus ordusunun hazırlıklarına karşı eğitimlerine ara vermeden devam ediyorlar.

Batı'dan askeri yardımları birer birer garanti altına alan Kiev yönetimi, askerlerinin donatılmasını da aksatmıyor.

Ukraynalı askerler eğitimde

Ukrayna Ordusu 22. Piyade Tugayı askerleri, Donetsk Oblastı’nda, Chasiv Yar yönünde taktik siper eğitimini sürdürürken objektiflere yansıdı.

Bu arada Ukrayna Savunma Bakanlığı, küresel silah üreticileriyle doğrudan sözleşmeler imzalayarak yeni silah modellerine erişim sağlayacak.

Orduyu modernize etme çabaları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, anlaşmaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde modernizasyonuna katkıda bulunacak. Doğrudan üreticilerden modern silahlar almamızı sağlayacak.

Ortak savunma üretimi peşindeler

Ukrayna, ABD de dahil olmak üzere birçok ülkeyle ortak savunma üretimine ilişkin iş birlikleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Leopard tankları ve Caesar kundağı motorlu obüslerinin üreticisi olan Avrupalı ​​silah şirketi KNDS, 7 Haziran'da Ukrayna'da temsilcilik kurduğunu duyurdu.

Ukrayna'da üretim tesisleri açacaklar

Ukraynalı ve Fransız şirketlerin temsilcileri de Paris'te KNDS lisansı altında mühimmat üretim tesisi kurulması konusunda anlaşma imzaladı.

Alman silah üreticisi Rheinmetall da Ukrayna'da en az 4 üretim tesisi açmayı planlıyor.