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    Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: İnsani koridora müsaade edilmiyor

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, “Rusya, kritik savaş bölgelerinde insani yardım koridorunun oluşturulmasına müsaade etmiyor” dedi.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 00:00
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    Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: İnsani koridora müsaade edilmiyor

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından saldırılar devam ediyor.

    "RUSLAR, İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULMASINA İZİN VERMİYOR"

    Su ve elektrik kesintileri yaşandığını aktaran Vereşuk, “İşgalciler insani koridor oluşturulmasına müsaade etmiyor. Evrensel insani kuralları çiğniyorlar. İnsanları tahliye etmek için bu koridor olmalı. Kiev’i düşmanın almak istediğini biliyoruz. Ben Kiev’i savunanların mümkün olan olmayan her şeyi yaptıklarına inanıyorum. Kızıl Haç’a sesleniyorum. İnsani koridorun olması için elinizden geleni yapın. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: İnsani koridora müsaade edilmiyor #1

    "DÜŞMAN SİVİLLERE KARŞI TERÖRİZM YOLUNU SEÇTİ"

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, zor günlerden geçtiklerini belirterek, “Sayın Ukraynalılar. Geçen gün ve gece çok zordu. Düşmana karşı direniyoruz. Maalesef her zaman sivil halkı acıdan koruyamıyoruz. Düşman, sivillere karşı terörizm yolunu seçti. Şehirler yıkıcı saldırı altında. İnsanlık dramı yaşanıyor tam manasıyla. Sivil yerleşim yerlerini bombalanıyor” dedi.

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: İnsani koridora müsaade edilmiyor #2


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